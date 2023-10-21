Malatya Büyükşehir'den Arapgir'de üst yapı çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezin yanı sıra kırsalda da altyapı ve üstyapı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Arapgir ilçesi Aktaş Mahallesi’nde içme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı ve yangın vanası gibi çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üst yapı çalışmalarına başladı. Öte yandan Arapgir ilçesi Günyüzü Mahallesi’nde de yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler, stabilize olan mahallenin yollarını asfaltlayarak daha konforlu hale getiriyor.

Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmalarından dolayı Aktaş ve Günyüzü mahallelerinin muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkürlerini sundular. Ayrıca 6 Şubat’ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra ilçelerindeki çalışmaların aksamadan devem ettiğini belirten muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ŞAFAK: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ HİZMET KONUSUNDA TÜRKİYE’DE SAYILI BELEDİYELER ARASINDADIR

Mahallesindeki altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Arapgir ilçesi Aktaş Mahallesi Mahalle Muhtarı Hüseyin Şafak, “Aktaş Mahallesi Arapgir’in en büyük ve en kalabalık mahallelerinden biridir. Bu yıl içerisinde içme suyumuz, kanalizasyonumuz komple yenilendi. Yangın vanalarımız yapıldı. Şu anda da üstyapı dediğimiz asfalt çalışması yapılıyor. Bugün 11. aya yaklaştık, Büyükşehir Belediyesi halen çalışıyor. Ben bu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Arapgir’ de gerek MASKİ Genel Müdürlüğünün gerekse de Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının emeği çok fazla. Birçok sorunumuz çözüldü ve çözülmeye de devam ediyor.

Ülkemizde 11 ilin etkilendiği bir deprem felaketini yaşadık. Nitekim bu depremden en çok hasar alan illerden birisi de Malatya’ydı. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki çalışmalarını unutmadı ve çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Büyükşehir Belediyemiz hizmet konusunda Türkiye’de sayılı belediyeler arasındadır. Yapılan çalışmalardan dolayı Malatyalı, Arapgirli, Aktaşlı olarak ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

BAŞPINAR: İLK KEZ SOKAK YOLLARIMIZ ASFALT GÖRDÜ

Günyüzü Mahallesi’nin ilk defa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları neticesinde asfaltlandığını vurgulayan Arapgir ilçesi Günyüzü Mahallesi Muhtarı Can Başpınar, “Köyümüzün üstyapısı Selahattin Gürkan Başkanımın önderliğinde yapıldı. Sokak yollarımız stabilize idi. İlk kez sokak yollarımız asfalt gördü. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaşadığımız deprem sonrasında hizmetlerin aksamaması çok önemliydi. Bu noktada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hizmetlerin devamlılığının olması, belediyemizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.