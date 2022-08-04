Malatya Büyükşehir'de 'Toplu İş Sözleşmesi' sevinci

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları San. ve Tic. Anonim Şirketine bağlı 5 binden fazla personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı. Ayrıca MASKİile Hizmet İş Sendikası arasında 716 personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi de imzalandı.MALATYA (İGFA) - Malatya'daki toplu iş sözleşmesi törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı 22-23. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, ilgili daire başkanları ile personeller katıldı.

Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, sözleşme sürecinde çok ciddi emekler sarf edildiğini belirterek, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla toplu iş sözleşmelerimizin ilk haftalarında hem sendika tarafından hem de işveren tarafından ciddi bir komisyon kuruldu. Komisyon sürecinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, çalışmalarımızı adım adım her gün takip ederek bizi yönlendirdi. Allah Başkanımızdan razı olsun. Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri dâhil, il belediyeleri dâhil hiçbir yerde 6 aylık EFE TÜFE zammı hiçbir sözleşmeye verilmedi. İlk kez Başkanımız Türkiye’de tarih yazdı" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin taraflar için hayırlı olmasını, işçiler için yararlı olmasını temenni eden Hizmet İş Kurucu ve Onursal Başkanı 22 ve 23. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, dünyanın ekonomik olarak olumsuzluklar içerisinde yüzdüğü ve önünü göremediği, ne yapacaklarını bilemediği bir ortamda mutlu bir sonla toplu iş sözleşmesinin ortaya çıkması gerçekten tebriğe, takdire layık bir olay olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Toplu İş Sözleşmesi imza aşamasına gelene kadar bütün katkı verenlere ayrı ayrı teşekkür etti.

GÜRKAN: BİRLİKTE OLDUĞUMUZ İÇİN GÜÇLÜ OLDUK

Toplu iş sözleşmesinin işçilere, ailelerine, Malatya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "İşçi olmazsa belediye olmaz, işveren olmaz. Dolayısıyla siz ne kadar güçlü olursanız belediye o kadar güçlü olur. Birlikten kuvvet doğar" diyerek yeni sözleşmenin başta belediye, çalışanlar ve işçi kardeşler ile ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.