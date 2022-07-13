Malatya Büyükşehir'de su altı arama kurtarma timine araç takviyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi arama kurtarma çalışmalarında da daha etkin bir şekilde hizmet vermek amacıyla hem araç hem de yetişmiş personel sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından su altı arama ve kurtarma hizmetinde kullanılmak üzere araç alımı gerçekleştirildi. Ayrıca su altı arama ve kurtarma personel sayısı da artırıldı. Büyükşehir Belediyesinde araç tanıtımı ve dalgıçlara belge taktimi gerçekleştirildi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma timinin 6 olan sayısının 8’e yükseltildiğini ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı su altı arama kurtarma timimiz Türkiye’nin en köklü timlerinden. 2000 yılında kurulan timimiz kurulduğu dönemde Türkiye’de ikinciydi. Timimizde görev yapan personel sayımız 6 iken başkanımızın su altı arama kurtarma timimize verdiği önemden dolayı sayımızı 8’e çıkardık"” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının Türkiye’de gözde bir teşkilat olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ İtfaiye teşkilatımız her geçen gün hem kendilerini yenileme açısından hem de teknik ve teknolojiye uygun araç ve gereçlerle kendini sürekli olarak donatması noktasında Türkiye’deki sayılı itfaiye teşkilatlarından bir tanesidir. İtfaiye teşkilatımızın gerek 24 Ocak depreminde gerek Malatya içinde yangın ve diğer olaylarla alakalı göstermiş oldukları ilgi ve sonuç odaklı çalışmalar hakikaten Türkiye’de gözde bir teşkilat olduğunu ispatlamıştır. Arkadaşlarımız 24 saat, haftanın 7 günü ve 365 gün göreve hazır” diye konuştu.

Özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan ot yangınlarıyla birlikte havaların sıcak olmasıyla serinlemek isteyen vatandaşların sığ sulara girmemesi noktasında uyarılarda bulunan Başkan Gürkan, “ Yaz mevsiminde olmamız ve önümüzdeki dönemde meterolojik verilere göre havaların daha da sıcak olacak olmasından dolayı hemşerilerimiz özellikle yaktıkları ateşleri muhakkak söndürsünler. Sigara izmaritlerini yerlere atmasınlar. Atılan izmaritlerden otların ve ağaçların yanma durumlarında bütün bir alanın yanması söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.