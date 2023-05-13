Malatya Büyükşehir Belediyesi makam aracı TOGG oldu

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Malatya Büyükşehir Belediyesi makam aracı oldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG’u teslim aldı.

2017 yılında Yerli ve Milli aracın yapılacağının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından sipariş veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte belediyeler arasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilk aracını teslim aldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makam aracı olarak kullanacağı TOGG, Başkan Gürkan tarafından teslim alındı.

TOGG’u teslim alan ve sürüş deneyimini yaşayan Başkan Gürkan, Türkiye Yüzyılı için yerli ve milli bir araç olan TOGG’un farklı bir sürüş keyfi verdiğini belirtti. Başkan Gürkan, yapılan teknolojik atılımlarla birlikte yerli ve milli markaların Türkiye’nin oyun kuran bir devlet haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Yerli ve Milli aracın kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Yerli ve Milli aracımızın olması bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Ülkemizi gururlandırdı. Bu gelişme ile birlikte bizde bu dünyada teknolojik gelişmelerde varız dedik.

Hürkuş ile başlayan Nuri Demirağ’la başlayan daha sonra inkitaya uğrayan çok partili döneme geçtikten sonra devrim arabasıyla devam eden 1960’lardan sonra bazı entrikalarla üretimine ara verilen ve üretilmeyen yerli araçlar Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın 5 şirkete talimat verip artık bu konuda yerli ve milli bir aracın yapılması noktasındaki vizyonu ve ufku ile birlikte Türk müteşebbisinin harekete geçmesini görüyoruz. 2002 yıllarından sonra başlayan bu süreç 2007 yıllarında ayrı bir ivme 2015 yılından sonra daha hızlı bir ivme yakalamış ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyetimize yakışan yerli ve milli bir otomobil üretilmiştir.

Yerli ve Milli bir otomobil versiyon olarak 2035 yılının ötesi düşünülerek üretilmiş bir versiyon. Fosil yakıtların 2035 yılından sonra kullanımının yasak olması artık mazot, benzin ve benzeri yakıtları kullanan araçların daha sonraki süreçte kademeli olarak trafikten men edileceğini düşünürseniz bu versiyon 2035’in ve daha yukarı bir vizyonun üzerine hazırlanmış bir tasarımdır. Bu tasarımı yapan Türk mühendis ve teknik elemanlarımıza bu vizyonu Türk mühendis ve teknik elemanlarına gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vizyonu yerine getiren müteşebbis iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yerli ve milli aracımız TOGG’a bundan sonra Türkiye’nin ve Malatya’nın yollarında kazasız belasız seyirler temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bu aracımızı Büyükşehir Belediyesi makam aracı olarak kullanacağız. Huzurlu bir şekilde Malatya’mıza ve insanımıza hizmette kullanmak nasıp olur inşallah.

İnşallah yarın Bayraktar ile birlikte, Kızılelma ile birlikte Roketsan’ın üretmiş olduğu roketler ile birlikte SİHA-İHA ile birlikte, TCG Anadolu ile birlikte Uçak gemilerimizle birlikte Türkiye artık dünyada bende buradayım diyen piyon olarak değil oyun kuran bir ülke konumuna geldi. Bu duruma gelmesinde bu vizyonu bize gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Bakanlarımıza, müteşebbislerimize ve teknik adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Devletine ve Milletine hayırlı olsun. İnşallah bu yeni bir başlangıç olur uzayda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ileri hedef noktasında ‘İstikbal göklerdedir’ anlayışı içerisinde muasır medeniyetin üzerine çıkmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenen Yerli ve Milli aracımız TOGG’a ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.