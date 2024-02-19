Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının IV. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığı’nda 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki raporlar okunduktan sonra oylanarak, kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan diğer maddelerin bir kısmı ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler ise sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı V. birleşiminin ise 20 Şubat 2024 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.