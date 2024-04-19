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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Toplantısı sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisi’nin II Birleşimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında, 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 15 00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti

GÜNDEM 19.04.2024, 17:34
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Toplantısı sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisi’nin II. Birleşimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında, 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisi’nin II. birleşiminde gündem maddelerine geçmeden önce 14-20 Nisan Şehitler Haftası ve Malatya’nın il oluşunun 100. Yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,  “Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ederek, en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 20 Nisan 1924 Anayasası 89. maddesi ile il olan Malatya’mızın il oluşunun 100. Yıl dönümünü kutluyorum. Vatansever hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in konuşmasının ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın Tarihi Kentler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Malatya Belediyeler Birliği, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyelikleri hakkındaki teklif oylanarak kabul edildi.

Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gazi Karakaya – Ahmet Miraç Topal -  Günnur Tabel

Yedek Üyeler; Ahmet Gülmez -  Yusuf Kocaman

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nuh Boyraz  - Ahmet Gülmez, Hurşit Kuşcu

Yedek Üyeler;– Hasan Avşar- Mehmet Metin Bölükbaşı

Malatya Belediyeler Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Eyüp Kutlubay

Yedek Üye; Esin Tanrıverdi

Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Üyeliğine

Doğal Üye Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Numan Özcan – Ramazan Çetinkaya – Yunus Şen

Yedek Üyeler; Öner Akın– Ekrem Karakuş

Ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’daki yapılaşma koşullarına ilişkin Yeşilyurt, Battalgazi ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarının yeniden değerlendirilmesine ve 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’daki maksimum bina yükseklikleri ile ilgili plan notuna ilişkin Yeşilyurt, Battalgazi ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarının yeniden değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu görüşülerek, kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ise 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.

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