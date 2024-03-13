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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı’nda 13 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.MALATYA

GÜNDEM 13.03.2024, 17:15
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı’nda 13 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlık ettiği Meclis toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilk olarak bütün Malatyalıların ve İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmet ve yatırımlardan bahsederek, 2019-2024 yılları arasında yapılan yatırımların Malatya tarihinde yapılan yatırım ve hizmetlerden kat kat fazla olduğunu söyledi. Hizmet ve yatırım çalışmalarında her zaman meclis üyeleriyle birlik beraberlik içerisinde olduklarını ve oy birliği ile alınan kararlar doğrultusunda çalışmaların yapıldığını da ifade eden Başkan Gürkan, bu anlamda büyükşehir meclis üyelerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “5 yıllık süreci anlımızın akıyla atlattık ve duru bir şekilde görevimizi teslim edeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Başkanımız Selahattin Gürkan, Meclis’i en güzel şekilde çalıştırıp, Malatya’ya faydalı olma noktasında güzel çalışmalar yaptı. Meclisi’miz de bu çalışmalar için güzel çalışmalar sarf etti. Yıllara sarih olan Malatya’ya hizmetler getirdi. Tabii bu süreçte Elazığ depremi, 2 yıla yakın bir süre pandemi ve 2023 yılında büyük bir afet yaşamamız rağmen Malatya’ya güzel hizmetler kazandırmış olduk. Başta şahsınız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şahsı menfaatlerimizi devletim ali menfaatlerinin önünde hiçbir zaman tutmadık. Yapmış olduğumuz çalışmalar ortadadır” diye konuştu.

CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel ise, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ilk günden bu yana bizi hiç dışlamadınız. ‘Muhalefettir, bu ne anlar’ demediniz. Bizleri bütün komisyonlara aldınız. Sizin bu tavrınız tutumunuz bütün Meclis Üyesi arkadaşlarımıza ve çalışan tüm personellere de yansıdı. Biz burada yürütülen tüm çalışmaları güzellikle hallettik. Çünkü bizim ortak paydamız Malatya. Malatya’ya yaptığınız hizmetler adına sizlere çok teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Meclis Üyesi Hasan Karakaş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin örnek bir meclis olduğunu ifade ederek, “Bir dönemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu Meclis Malatya’da tarih yazdı. İktidarı ve muhalefetiyle örnek bir Meclis oldu. Meclis’imizin başkanı Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Selahattin Gürkan olarak Malatya’mıza bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Pütürgeli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin” açıklamalarında bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da çok ciddi hizmetlere imza atıldığını söyleyerek, “Rahmetli Vahap Küçük Başkanımız sizleri çok severdi. Bizlerde sizleri çok seviyoruz. Bu süreç içerisinde çalışmalarımız oldukça adil, tarafsız bir şekilde oldu. İlçemize yapmış olduğunuz hizmetler; yolları, kanalizasyonları, arıtma tesisleri, sosyal tesisleri, spor kompleksleriyle takdire şayandır. Çok ciddi hizmetlere imza attınız. Bu çalışmalarımızı Meclis’imizle ve şahsınızla birlikte yaptık. Yapılan çalışmalardan ötürü şahsınıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, “Sizlerle hem Battalgazi Belediye Başkanlığı hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere toplamda 10 yıl boyunca beraber çalıştık. Her başlangıcın bir sonu vardır. Sonuçta önemli olan ayrılırken onurla ve gururla ayrılmaktır. Siz bunu başardınız. Bundan daha da önemlisi ayrımcı bir tutum içerisinde olmadınız. Bu nedenle sizlere teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Meclis gündem maddelerinin bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı II. Birleşimi ise 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.

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