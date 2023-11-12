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Malatya Büyükşehir 3 ayda 45 bin 100 çağrıyı cevapladı

GÜNDEM 12.11.2023, 15:08
Malatya Büyükşehir 3 ayda 45 bin 100 çağrıyı cevapladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin giderilmesi noktasında 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi son 3 ay içerisinde vatandaşlara hızlı bir şekilde yardımcı olabilmek adına 7/24 esasına göre yoğun bir şekilde çalışarak, 45 bin 100 çağrıya cevap verdi.

Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri anında değerlendirip işleme alan Çağrı Merkezi, başvuruları anlık olarak ilgili birimlere göndererek kısa süre içerisinde değerlendirilip çözüme kavuşturulmasını sağlıyor.

Çağrı Merkezi tarafından son 3 ay içerisinde 45 bin 100 çağrı cevaplanırken, vatandaşlardan gelen 7 bin 942 talep, öneri ve şikâyetten 7 bin 100’ü Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince anlık olarak çözüme kavuşturulurken, 842 başvuru ise ilgili birimlerce değerlendirilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle hizmet veren 444 51 44 Çağrı Merkezi numarası ile yol ve altyapı, ulaşım, fen işleri, park bahçeler, zabıta denetimlerinden çevre ve veteriner hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunuyor.  

6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz depremler sonrasında vatandaşların istek ve taleplerinin ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi sorumluluğunun bilincinde 7/24 esasıyla çalışmalarına devam ediyor.

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