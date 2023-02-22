Malatya Barosu'ndan fırsatçılara karşı uyarı

Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, deprem bölgelerinde felaketi fırsata çevirmeye çalışan şahıslara karşı uyardı.MALATYA (İGFA) - Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, deprem felaketi dolayısıyla sevdiklerini kaybeden vatandaşların, bildikleri avukatlara başvurmalarını isterken, özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği konusuna da dikkati çekti.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarla iletişime geçerek doğrudan ya da aracı takipçiler vasıtasıyla vekaletname talep edenlere itibar edilmemesini isteyen Baro Başkan Av. Demez, kaybedilen canların isimleri ve anılarını sonsuza kadar zihinlerde yaşayacağını belirterek, hukuki hakların korunabilmesi için Malatya Barosu olarak vatandaşların yanlarında olduklarını hatırlattı.