Malatya Barosu'nda hayvan bakımevlerine ziyaret

Malatya Barosu üyeleri, Malatya Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, Yönetim Kurulu üyeleri ve Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu üyelerimiz; Malatya hayvan bakımevlerine ziyarette bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Sami Altaş ile görüşmeler yapılarak incelemelerde bulunuldu.

Baro Başkanı Demez, "Biz avukatlar olarak hukuk nezdinde İnsana karşı hiçbir gücü olmayan yer yüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştıracağız, bu kendi vicdanımıza karşı en büyük sorumluluklarımızdandır" dedi.