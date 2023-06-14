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Malatya asfalt pletine kavuşuyor

GÜNDEM 14.06.2023, 14:36
Malatya asfalt pletine kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni asfalt üretim merkezi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti Tesisinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesine ait üçüncü asfalt plentinde günlük 7 bin ton civarında asfalt üretimi yapılacak.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan MESTON şirketi, 70 bin metrekarelik alana yeni asfalt plenti tesisi kuruluyor.

Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan asfalt plenti, günlük 7 bin ton civarında asfalt üretimi ile yol yapımında kullanılan asfalt ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yeni asfalt plenti tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Gürkan, yeni asfalt plentinin saatte 300 ton asfalt üreteceğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay yeni asfalt plenti ile alakalı açıklamalarda bulunarak “Şehrimizdeki bütün altyapının hem merkezde hem de kırsalda iyileştirilmesi açısından ihtiyaç duyduğumuz şehrimizdeki üçüncü asfalt plentimiz olacak. Asfalt plentimizin kapasitesi günlük 7 bin ton ve yatırım bedeli ise yaklaşık 400 milyon TL civarındadır. Asfalt plentimiz üretim aşamasına geldi. Birkaç güne tam kapasite üretime geçmiş olacağız. Asfalt plentimizin bulunduğu alanda ileriye dönük bazı planlamalar da yaptık. Şehrin içerisinde kalan Makine İkmal Dairesi, Beyler Deresi’nde bulunan araç parkımızın aynı noktadan yönetilerek kontrol altına alınması için çalışmaları da buradan yürütmüş olacağız” dedi.

Yeni asfalt plentinin Malatya’ya ve Malatyalı vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak 6 Şubat’ta vuku bulan asrın felaketi diye tabir ettiğimiz depremle birlikte alt yapımız çöktü. Bir taraftan yeni yerleşim yerleri yapılırken bir taraftan da geçici iskân mahallelerinin yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. Malatya’mızda 63 lokasyonda konteyner merkezimiz var. 90 lokasyonda da çadır merkezi bulunuyor. Sadece bir konteyner kentin bulunduğu yerin yol ağı 60 kilometre, altyapı dediğimiz su ağı 60 kilometre, kanalizasyon 60 kilometre, elektrik 60 kilometre, drenaj 60 kilometre yani bir taraftan şehrin altyapısı yapılırken bir taraftan da geçici iskân mahallelerinin altyapıları Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan şirketler tarafından yapılıyor. Önümüzdeki süreçte beton ihtiyacı, yol malzeme ihtiyacı olan asfaltın karşılanması noktasında mevcut asfalt plentlerimize ilaveten saatte 300 ton kapasiteli bir asfalt plenti tesisi yapılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni asfalt plentimizde üretim gerçekleştirilecektir. 400 milyon TL’ye tekâmül eden bir yatırım. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan altyapı çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da altyapı ve üstyapı ile ilgili yatırımlarımızın inkıtaaya uğramadan devam etmesi devletimizin, hükümetimiz ve belediyemizin güçlü olduğunun temel göstergesidir. Asfalt plentimizin Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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