Maksempınar Köyü’nde hayat durdu! 1970’leri yaşıyorlar...

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Maksempınar Köyü sakinleri yıllardır, telefon ve internet imkanlarından mahrum yaşıyorlar.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Maksempınar Köyü, 2024 yılında olmamıza rağmen adeta 1970’li yılları yaşıyor. Maksempınar Köyü’nde ne internet var ne de telefon çekiyor.

İLETİŞİM HAKKINDAN MAHRUM YAŞIYORLAR

Nilüfer’in merkezine 8 kilometre mesafede olan köyde baz istasyonu olmadığı için köy sakinlerinin telefonları çekmiyor ve iletişim hakkından mahrum bir hayat sürüyorlar. Köy halkı ayrıca köyde internet altyapısı olmaması ve konu ile ilgili verilen sözlerin yetkili makamlarca yerine getirilmemesi dolayısyla isyan ediyor.

“TORUNLARIMIZA HASRETİZ”

Köy sakinleri öte yandan telefonların çekmemesi ve internet olmaması dolayısıyla torunlarının köye gelmek istemediğini, bu sorunlar sebebiyle yıllardır torunlarına hasret yaşadıklarını kaydediyor.

KAPI KAPI DOLAŞTILAR, ÇÖZÜM BULAMADILAR

Köyün iletişim ve internet sorunu hakkında Herkes Duysun'a konuşan köy sakinleri ve köy muhtarı, birçok kez yetkili makamlara taleplerini ilettiklerini fakat olumlu bir dönüş alamadıklarını ifade etti.

Maksempınar Köyü Muhtarı Orhan Ertürk, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada geçmiş yıllarda belediye başkanı, vali ve milletvekilleri ile köyün iletişim ve internet sorunu hakkında defalarca görüşüldüğünü fakat yıllardır bir çözüm bulunamadığını ifade ederken, köyü ziyaret eden yetkilileri de konu hakkında birçok kez bilgilendirdiklerini, taleplerini ilettiklerini fakat bu sorunların yıllardır kulak arkası edildiğini ifade etti.

Ertürk, “Seçimden önce köylülerimize önce telefon ve internet problemlerini çözeceğimize dair söz verdik. Kaymakam ve belediye başkanı başta olmak üzere bu sorunu tüm yetkililere bildirdik. En kısa zamanda bu sorunların çözülmesini istiyoruz.” dedi.

MAKSEMPINAR KÖYÜ YOLUNDA ÖLÜM RİSKİ VAR

Köylüler ayrıca Maksempınar yolu üzerindeki toprak döküm sahası dolayısyla yolda oluşan kamyon trafiğinden de şikayetçi. Köy sakinleri kantara girmek için özellikle sabah ve akşam saatlerinde yüzlerce kamyonun köy yolu üzerinde durduğunu, köye ulaşmak için 2 saate yakın bir süre trafikte beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Bir gidiş, bir geliş olmak üzere toplam iki şeritli olan Maksempınar yolunda duran kamyonlar, sivil araçları da tehlikeye atıyor. Günün her saatinde çift yönlü kamyon trafiğinin olduğu yolda sık sık kazalar meydana geliyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetmişti ve bundan kısa bir süre önce de aynı yolda öğrencileri taşıyan bir okul servisi devrilmiş, 12 öğrenci yaralanmıştı.

Maksempınar Köyü sakinleri internet ve telefon problemlerinin yanı sıra, can güvenliklerini tehlikeye atan ulaşım probleminin de bir an önce çözülmesini talep ediyor, yetkililere çağrıda bulunuyor.