Mahzen'e 9 kişi daha girdi!

İçişleri Bakanlığı, İzmir’de düzenlenen “Mahzen-48” operasyonunda elebaşılığını “kertenkele” lakaplı cezaevinde Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütünü çökertti. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de “Mahzen-48” operasyonunun düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, 6136 sayılıOrg kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1793516432598208705