'Mahzen'de Süleler çökertildi!

Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertilirken, 9 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın organize suç örgütlerine yönelik bir süredir düzenlediği operasyonlarda Mahzen-4 gerçekleştirildi.

Mersin'de "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1765602403934486578