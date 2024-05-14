Mahzen'de bir örgüt daha çökertildi! 15 gözaltı

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'MAHZEN-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken, elebaşının da içerisinde olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın organize suç örgütlerine yönelik bir süredir başarıyla devam ettiği 'Mahzen' operasyonlarının 44'üncüsü bu kez Edirne merkezli İstanbul ve Batman illerinde düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahzen-44 operasyonunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre ruhsatsız tabancalar, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1790246678441660475