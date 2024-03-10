Mahzen-8'de 20 şüpheliye gözaltı

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerine "Mahzen-8" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertilirken, örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarının mesajını verdi.

Bu arada şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1766693744668000646