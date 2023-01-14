Mahmut Yardımcıoğlu'dan sert tepki

Çin zulmüne karşı feryadını duyurmaya çalışan Uygur Türkleri’ni, terörist ilan eden açıklamalara Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr Mahmut Yardımcıoğlu'dan tepki geldi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Bir grup Müslüman din adamının Sincan Özerk Yönetiminin daveti üzerine 8 Ocak 2023'te Urumçi’ye yaptığı ziyaret sonrası Çin’in zulmüne karşı feryadını duyurmaya çalışan Uygur Türkleri’ni, terörist ilan eden açıklamalarına BAEE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sert tepki gösterdi.

Grubun amacının Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinden fayda sağlamak olduğuna dikkat çeken Yardımcıoğlu, “Dünyanın dört bir tarafından devşirilmiş zavallılar! Sizi reddediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi Başkanı Dr. Ali Raşit El Nuaimi başkanlığında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Bahreyn, Bosna Hersek, Tunus, Sırbistan, Güney Sudan, Moritanya, Endonezya, Kuveyt, Ürdün ve Ummanlı Müslüman din adamları, müftü ve ilahiyatçılardan oluşan heyetin Sincan Uygur Özerk Bölgesi başkenti Urumçi’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Çin’in Doğu Türkistan propagandalarını onaylaması Türk dünyasının tepkisini çekti.

“SÖZDE MÜSLÜMANLAR BİLE YAPMAZ!”

Büyük çoğunluğu Müslüman Araplardan oluşan heyetin başkanı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri bakanı da olan Dr. Ali Raşit El Nuaimi’nin gezi sonrası tüm Uygur Türklerini terörist ilan eden ve Çin zulmünü destekleyen açıklamalarına bir tepki de Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan geldi. Çin zulmünü onaylamanın Uygur Türkleri’ni hedef göstermek anlamına geldiğini belirten Yardımcıoğlu, Yardımcıoğlu, söz konusu heyetin yaptıklarını sözde Müslümanların bile yapmayacağına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Çin ile ilişkilerde Uygur Türklerini kıstas alan açıklamalarını hatırlatan Yardımcıoğlu, Türkiye’nin Çin ile olan ilişkilerine dair daha net açıklamalar beklediğini belirtti. Yardımcıoğlu, söz konusu ziyarete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir takım devşirilmiş, kendini bilmez, gafil, cahil ve hatta hain, sözde alimlerin, Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Uygur Müslümanlarına yönelik terörizme karşı mücadelesine ilişkin ziyaret ve açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda devletimizin net açıklamalarını görmek istiyoruz.”