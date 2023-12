Mahmut Şengül: Emekliler torun seveceklerine sokaklarda eylem yapıyor

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, emeklilerin torun sevip hayatının son baharında rahat bir yaşam sürmesi gerekirken neden sokaklarda eylem yaptıklarını belirten bir yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye'de SGK, Bağkur, emekli sandığı, dul ve yetim, tarım emeklisi,yaşlılık aylığı alan 16.2 milyonluk geniş bir kitle var.

Geçmişte istihdama yönelik politikalar ile 3 çalışana 1 emekli düşüyordu. Özellikle 2021 sonrası üretim dayalı politikalardan vazgeçilmesi kaçak işçi ve göçmen işçilerle birlikte günümüzde bir buçuk çalışana 1 emekli düşmekte ve sistem bunu kaldırmakta zorlanmakta.

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, öncelikle kayıt içi istihdamın artırılması ve üretim politikalarının geliştirilmesi ile bugün emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntının giderilmesi mümkün olduğunu belirterek, geçmişte en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlası iken bugün neden asgari ücretin yüzde 40’ın altına düştü sorusunu yöneltti.

"Ekonomiyi yönetemeyen iktidarın ülkedeki krizin faturasını ilk etapta üretimden gelen gücü olmayan ve örgütlü olmayan emeklilere fatura ediyor" diyen Şengül, "Çünkü emekliler örgütsüz olduğu için bu uygulamalara karşı direnç gösterecek bir örgütlülüğe sahip olmadığı ve üretim gücünü etkilemeyeceği görüşü hakim. Emekliler her geçen gün yoksulluğu daha derin yaşarken ülkemizde gerçek açlık sınırının 17 bin TL olduğu yoksulluk sınırının 50 bin TL olduğu her gün sağlıktan, ulaşıma, kiradan, gıdadan, zorunlu tüketim ürünlerine gelen zamlarla birlikte bırakın 7.500 TL ile geçinmeyi yaşayamıyoruz. Bu sebeple emekliler artık örgütlenmenin ve örgütlü hareket etmenin önemini her geçen gün daha iyi anlıyor. Başta dediğimiz gibi hayatımızın son baharında bir nebzede olsa rahat bir yaşam sürmemiz gerekirken biz emeklileri bu yaşta sokağa dökenler utansın diyoruz" diye konuştu.

Sadaka değil yıllarca verdikleri emeğin peşin, peşin ödenen verginin ve alın terimizin karşılığını istediklerini belirten Başkan Şengül, haklarını almak için örgütlenerek, alanlara indiklerini söyledi."Artık Yeter yandaşa değil Emekliye bütçe demek için alanlara iniyoruz" diyen Şengül, "Sadaka kültürüne alıştıramayacaksınız demek için alanlara iniyoruz.En düşük Emekli aylığı tabanın 18.500 TL olması için alanlara iniyoruz.Yılda iki bayram verilen ikramiyenin Asgari ücret oranında olması için alanlara iniyoruz. Sağlıkta Emekliden katkı payı kesilmemesi için alanlara iniyoruz. Biz ölmedik yaşıyoruz 16.2 Milyon Emekliyi yok sayamazsınız demek için alanlara iniyoruz. Ve diyoruz ki İktidar emekliyi hedef aldığında 16.2 Milyon emekli iktidara direniş oluruz demek için alanlara iniyoruz .Bizler bu ülkeyi yönetenlerin babası, annesi, amcası, teyzesi, dayısı, halası, dedesi, babaannesi, anneannesiyiz bizleri bu yaşta yaşamımızı idame ettirmek için sokağa dökenler utansın diyoruz" dedi.