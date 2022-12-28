Mahmut Özer'den Nevşehir mesaisi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Ürgüp ilçesindeki programlarının ardından Nevşehir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Nevşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav ile Ölçe Değerlendirme Merkezi’ni ziyaret eden Özer ardından Nevşehir Belediyesi’ne geldi.

Başkanlık binası girişinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Özer'e ziyareti sırasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve MHP İl Başkanı Adnan Doğu eşlik etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Savran, Bakan Özer’e Nevşehir Belediyesi’nin eğitim ve gençlik projeleri hakkında bilgi verdi. Savran ayrıca, Nevşehir Belediyesi olarak 2023 yılında gerçekleştirecekleri eğitim projeleri hakkında Bakan Özer ile istişarelerde bulundu.