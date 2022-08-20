Mahmut Özer'den Nevşehir Belediyesi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile bir süre görüştü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi açılışında çeşitli açılış ve toplantılara katılmak üzere Nevşehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Belediye başkanlık binası girişinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Özer, bakanlığının Nevşehir’de gerçekleştireceği yatırımlar konusunda Savran ile istişarelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer’e Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştireceği eğitim ve gençlik projeleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Savran, desteklerinden dolayı Özer’e teşekkür etti.

Bakan Özer’e Nevşehir Belediyesi ziyaretinde Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik etti.