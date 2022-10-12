Mahmut Özer'den Büyükkılıç'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir dizi ziyaret ve açılışlar kapsamında Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde Bakan Özer’i çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Özer ve beraberindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti.

Bakan Özer’in Başkan Büyükkılıç’a ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları’ndan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik eşlik etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Özer’e başta eğitim alanı olmak üzere kentte yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayserililere selamlarını iletti.

Başkan Büyükkılıç, günün anısına Bakan Özer’e el dokuması, kök boyadan yapılan Yahyalı kilimi takdim ederken, ziyaretin sonunda Bakan Özer, şeref defterini imzaladı.