Mahmut Demirkan Keşan trafiğinin fotoğrafını çekti

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Mahmut Demirkan, son günlerde akaryakıta gelen zamlar, ulaşımda yaşanan diğer sorunlar ve Keşan trafiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Son günlerde mazot ve benzine gelen zamların ulaşım sektörünü zor duruma soktuğunu belirten Edirne'nin Keşan ilçesinin Şoförler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, “Sektör olarak sadece akaryakıta gelen zamlar değil diğer giderlerimizde bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Sektörümüzde hizmet eden taksilerimizin dışında, minibüslerimiz, kamyonlarımız ve tırlarımız var. Artık depoyu doldurmak için bile azcık gezemez hale geldik. Sektörümüzde sadece bu sorun yakıt ile bitmiyor. Bunun dışında araçlarımızın sigortaları var. Benim hem hususi aracım hem de ticari aracım da var. Hususi araç ve ticari araç sigortalarında inanılmayacak derecede bir fark var. Kendi ticari taksimden konunun anlaşılması için örnek vereyim. 2018 model ticari taksi için İndirimli olarak 16 bin 900 TL gibi bir kasko ücreti geldi. Bu indirim olmasa yaklaşık 35-40 bin lira civarında bir kasko ücreti çıkacak. Bunun yanında 13 bin ile 17 bin arası trafik sigortası, hususi aracımıza 3-6 bin TL sigorta ödüyoruz. Bu işi önceden yapanlar için 13-17 bin lira arası trafik sigortası ödemesi var. Mesleğe yeni başlayanlar için büyük tehlike daha sigorta ile başlıyor ticari taşımacılıkta. Tırda bu maliyetler 250-300 bin TL arası. Servis minibüslerinde yine sigorta bedeli yüksek, ticari araçlarda sigorta bedelleri bir hayli arttı. Ticari araçlarımızı her yıl fenni muayeneye getiriyoruz, bunda da maliyetler arttı. Bandrollerimiz arttı, taşımacılık sektöründe yan gelir olmayıp sadece bu işten geçinen arkadaşlarım büyük sıkıntılar içindeyiz. 150-300 dönüm tarlasından elde ettiği gelirle ticari faaliyetini sürdüren ağabeylerimiz kardeşlerimiz de var. İşimiz bu konularda zor.”

ŞOFÖR ESNAFINA DESTEK VERİLSİN HEP ZAM İLE HALKIMIZIN KARŞISINA ÇIKMAYALIM

Demirkan, Esnaf odalarının Edirne de gerçekleşen toplantısında neredeyse bütün odaların zam talebi olduğuna da vurgu yaparak “Tabi ki herkes bu talepte haklı. Bunu biz zamlarla da çözeceğimize inanmıyoruz. Ticari taksinin sigortalarını hususi araçların sigortalarına indirsinler, katlama ücret vermeyelim. 2 yılda bir fenni muayeneye gidelim. Böyle olunca az da olsa taşıma sektörü bir rahatlama yaşar. Bu şekilde 35-40 bin TL esnafımızın kazancı olur, bunlar gerçekleşirse biz zam talebinde de bulunmayız. Bakım ücretleri de zamlandı, 10-15 bin bakımı 3.800 TL ile 7.000 arası oldu. Bu ücretler taksiler için, tırın belki 30 bin TL , otobüsün 10 bin TL, minibüsün 7 bin TL Biz halka hizmet ediyoruz, bugün müşteri gelmedi biz bu köye gidemeyiz diyemiyoruz veya köyden çıkış yapmayacağız diyemiyoruz. Bunun yanında köydeki vatandaşlarımız Keşan’dan ihtiyaçları için Keşan’a gelmektense köy minibüsü çalıştıran esnafımıza siparişlerini verdikleri oluyor. Biz 1 yolcu ile de yola çıkıyoruz. “ dedi.

ERİKLİ VE YAYLA’YA KORSAN TAŞIMACILIK YAPANLARLA UĞRAŞIYORUZ

Yine sektörün içinde birkaç tane sıkıntılar olduğunu da belirten Demirkan “ Yaz sezonu gelince koca kış Erikli Yayla sahillerine çalışan araçlarımız boşta olsa dolu da olsa işlerini 12 ay sürdüren kooperatiflerimiz bunlar. Yayla ve Erikli Sahili’ne çalışan kooperatiflerimiz. Yaz geldiğinde yani şurada bir 70 gün işimiz olduğunda ne idüğü belirsiz bir sürü araçların Erikli ve Yayla’ya çalıştığını gördük, bunları da zaten kolluk kuvvetlerine bildirdik. İlgileniyorlar da sağ olsunlar ama, ne kadar ilgilensek de esnafımızın hakkına tecavüz eden araçları yollarda görmek mümkün. Buralara D2 belgesi ile giriş olmaması lazım, D 1 Belgesi ile giriş olmaması lazım. Aynı şey Keşan Otogarı’nda da yaşanıyor, Yayla ve Erikli’ye gidecek birkaç arkadaştan 70-80 TL gibi ücret almışlar. Sonra bir arabaya bindirmişler arabaya da 50 TL vermişler, zaten ücrette 50 TL. Yukarıda köy garajı kalktı oradan araba gitmiyor, buradan giden arabalara verelim gibi cümleler kuruyorlarmış. Bu tip arkadaşların minibüs esnafımızın hakkına göz dikmemesini istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİMİZ ESNAFA TİCARİ AYRICALIKLAR TANISIN ZAM TALEBİNDE BULUNMAYALIM

Demirkan, minibüslere geçen hafta mecliste sivil 10 TL, öğrenci 7.5 TL olan zam tarifesi uygulandığını, ticari taksilere Ocak ayında indi bin 45 TL , kilometre 12 TL tarife uygulandığını da belirterek “ Diğer ilçelere baktığımızda yoğun zam talebinde bulunan yerler var. Tabi ki bu zamlar geliyor biz de bir zam yapacağız ama acaba bu zamlarla biz yolcu bulabilecek miyiz? Bizi ürküten de bu , zam yaptığımızda o tarifeye uyacak yolcularımız var mı? Biliyorsunuz enfalsyon başını almış gitmiş, bugün bir emekli ev kirası öder, eve aç gelir gider herhalde, nereye taksiye minibüse binecek? Binemezler. Biz de ilerleyen günlerde M ve T plakalı tarifeler için zam talebinde bulunmayı düşünüyoruz. Bu zammı almak zorundayız, asgari ücret nerden nereye geldi. Bizimde çalışanlarımız var. Bunların asgari ücretleri sigortaları yukarı çıktı. Bir personel için 4.500 TL gibi bir sigorta ödeyeceğiz. Bunların bir şekilde çıkması lazım, tabi zamdan önce biz diyoruz ki her yıl olan fenni muayeneleri iki yıla çıkarmaları lazım. Sigortala tutarımızı hususi araç tarifesinden yapmalarını istiyoruz. Yakıtta ayrıcalık istiyoruz,niye biz taşıdığımız halkımıza yükü vermeyelim.Biraz yükümüzü hafifletsinler, bizde hep halkımızın karşısına zamla gitmeyelim. Bir zam bir zammı getiriyor. Hükümetimizden ticari ayrıcalıkları olan esnafımızdan bilakis değerlendirmelerini bekliyoruz.” Dedi.

FEVZİ MEMGÜÇ KIŞLASI VE EFES YAN YOLU DÜZENLENMELİ

İlçemiz büyüdüğünü ve kışlalar olduğunu da belirten Demirkan, İzzetiye Mahallesi’nin yanından gittiğimiz bir yol ayrımıyla Fevzi Mengüç Kışlamız var. Taksi ve servis plakalarımızın en çok gittiği yerlerden bir tanesi. Burasının yolu çok bozuk, burası sadece bizim ticari araçlarımızın gittiği yol değil, orada görev yapan en az 250-300 personel vardır, onlarda araçları ile oraya gidiyorlar. Bu yola bir çözüm bulunması lazım, ayrıca oradaki askerlerimizin aileleri de buraya geliyor. Burası bizim ayıbımız olmasın. Yine Efes Bulvarı yolu üzerinde odamızın yedi eminin bulunduğu ve Bendis’e kadar giden bir yan yol var. Arap saçı gibi bir yol burası da çok kötü durumda, çukurlar var. Oraya Taşıyıcılar Kooperatifi’ne Yunanistan’a ve Bulgaristan’a giden tırlar geliyor. Bu yolu kullanmak zorunda kalıyorlar dinlenmek için, park ediyorlar. İnanın ne makas kalır ne bir şey kalır. Hususi araçla bile gitseniz göreceksiniz. Kartel kapağını vurmadan geçme şansınız yok. “şeklinde konuştu.

EFES YAN YOLU BELEDİYEYE Mİ? KARAYOLLARI’NA MI AİT? YOKSA SAHİPSİZ Mİ?

Demirkan, muhabirimiz Erdoğan Demir’in sorduğu bu yol belediyeye mi? yoksa Karayolları’na mı ait sorusunu da şöyle cevaplandırdı.”Çok enteresan bir soru sordunuz ve güzel bir konuya temas ettiniz. Bu yol ne Keşan Belediyesi’nin ne de Özel idare’nin ne de Karayolları’nın. Sahipsiz bir yol gibi görünüyor. Bu durumu her kuruma ilettik, son olarak Keşan Belediye Başkan Yardımcımız Yakup Balcı’ya ilettik. Daha önce oraya bir şeyler yaptık. Yakup başkanımız Erikli’de yoğun çalışmalar olduğundan dolayı buraya el atamadıklarını söyledi, ama uygun bir zamanda bu yolun bakımı için sözünü de verdi.

Bu iki yol sorunun da çözülmesi gerekir. Dışarıdan gelen ve o bölgeye gelen misafirler anlamında bu yollar Keşan’a kötü bir izlenim vermektedir.”

TRAFİK İÇİN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR GERÇEK SONUCU VERMEDİ

Demirkan şehiriçi trafik sorunu konusunda Korona Virüs tedbirlerinin yaşandığı süreçte profesörlerin yaptığı çalışmanın gerçek sonuçları vermediğine dikkat çekerek şunları söyledi. “Keşan’ın trafiği ile ilgili olarak. Ekipler çalıştı, ara sıra biz de bu çalışmalara katıldık. Korona nedeniyle yani yoğun bir trafik olduğu zaman çalışılmadı. O süreçte yoğun trafik yoktu. Sokağa çıkamayanlar vardı, trafik çok yoğun değildi. Bu çalışmanın yapıldığı zamanın yanlış zaman olduğunu düşünüyorum. “

KEŞAN’DAKİ TESCİLLİ ARAÇ SAYIMIZ 59 BİNE ULAŞTI

Alternatif yollarımız olmadığını ve araç sayısı ile nüfusumuz arttığını da dikkat çeken Demirkan “Keşan da tescilli 59 bin araç bulunuyor, neredeyse nüfus başına 1 araç bulunuyor. Keşan’a çeşitli şirketlerin pazarlama elemanları da geliyor. Keşan’daki otellerin tamamı neredeyse dolu. Keşan’da günü birlik plasiyer olmak üzere 2 bine yakın hareketlilik yaşanıyor. Bu da Keşan trafiğinin artmasına neden olan konuların başında geliyor” dedi.

ALTERNATİF YOLLARI BULMAMIZ VEYA YAPMAMIZ GEREKİYOR

Keşan’da trafik yoğunluğunun azalması için trafiği mevcut yollardan alternatif yollara yönlendirmemiz veya alternatşf yolların kazandırılması gerektiğini de vurgulayan Demirkan, “ İlerleyen günlerde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nin oradan 700 Evler Toki’lerin oradan Yeni Mahalle’ye bağlantılı bir yolun yapılması lazım. Devlet Hastanesi taşındıktan sonra Karayolları’nın olduğu yolda yoğun bir trafik yaşanıyor. Şehir içinde tek yönler dedik, 20 yıldan bu yana odada yöneticilik yapıyorum. Bu yol ve trafik sorununa bir çözüm bulamadık. Bunun sebebi de alternatif yollara ulaşamamak ve alternatif yol üretememektir. Tabi bunda araç sayısının yükselmesi de önemli bir neden.”dedi.

HATALARDAN DA GERİ DÖNMEMİZ GEREKİR

Demirkan, çözüm ararken hata da yapılabileceğini, ama bunun dönüşünün de olması gerektiğini belirterek “ İlçe Trafik Komisyonu’nda da varız. Komisyona profesörlerin çalıştığı şekilde geldiğinden dolayı fazla müdahil olamadık kararlara. Belediye başkanı da, emniyette, biz de bu sorundan dolayı suçlanıyoruz. Ama sonuçta bir çalışma yaptırılmış, denenmesi lazım. Ben 30 yıldan bu yana taksicilik yapıyorum, bizlerinde hataları olmuştur, profesör beyin de görmediği olmuştur. En son gündemde biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı’ndaki döviz bürosunun orası tek şerit yapılmıştı. Keşan’ın % 40 Şirin Kokoreç’in oradan Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin yanından döviz bürosunun oradan şehir merkezine geliyorlar. Bu yol İstiklal Caddesi’ni de rahatlatıyor.”şeklinde konuştu.

ESNAFIMIZ İŞYERİNE ARAÇLARI İLE GELMESİN

Şehir içindeki esnafımız ile bir işyerinde çalışanların da işe araba ile geldiklerini ve arabalarını işyelerinin önüne bıraktıklarını da vurgulayan Demirkan, sözlerine şöyle devam etti. “Bu sefer dışarıdan gelenlere yer kalmıyor. Biraz buna dikkat etmemiz lazım, otopark sayılarımız bayağı çoğaldı. Otopark alışkanlığı oluşmaya başladı. Ama nedense bir yere gideceksek çarşının ortasından gidelim diyoruz. Bunu yapmamamız lazım, bunu yapmazsak biraz daha rahatlamalar olur. Döviz bürosunun orasından bahsetmiştim, yakında komisyonda çift yöne açılacak. Meydandaki çalışmalar tamamlandığında biraz daha rahatlama olacağını düşünüyoruz. Başkanımıza ilettik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmalar bittikten sonra yine şehir içi trafik hakkında bir çalışma yapmamız gerektiğini ilettik. Bu meydan da sonra trafiğin rahatlaması için daha neler yapabilirizi konuşmamız lazım. “

ANAFARTALAR CADDESİ’NDEN GELEN ARAÇLAR ESKİ SİSTEME DÖNMELİ

Başlatılan yeni uygulamayla Anafartalar Caddesi’nden Çifte Yel Değirmeni Sokak ve Dünya Spot’un oradan Hastane Caddesi istikametine dönüş yapıldığına vurgu yapan Demirkan, “Bu araçlar ve Cumhuriyet Caddesi’nden gelen trafikle aynı yerde buluşuyor 3 yoldan gelen trafik orada kilitleniyor. Hastane Caddesi, Alparslan Türkeş Meydanı’ndan ve o 3 noktadan gelen araçlar Deniz Pastanesi’nin orada büyük bir yoğunluk oluşuyor. Ben sayın başkanıma dedim ki Halkbankası’nın orasını tekrar Anafartalar Caddesi’nden gelen trafiğe açalım. Ben bu konuyu Belediye Başkanımız ve Zabıta Müdürümüz Bülent Günsal’a konuyu aktardım olumlu baktı ve konuyu belediye başkanımıza ileteceğini söyledi. Biz profesörümüzün yaptığı trafik projesine biz de inandık. Yanlış yapılan bir şeyleri de sonradan tekrar eski haline getirmek zorunda kalıyoruz. Doğrusunun da bu olacağına inananlardanım. Sayın başkanımızda bazı çalışmaların biraz zaman alacağını belirtiyor.”dedi.

KÖY MİNİBÜSLERİNİN ŞEHİR İÇİ GÜZERGAHINA ÇÖZÜM BULMALIYIZ

Köy minibüslerinin belediye binası içinde hizmet verdiğini belirten Demşirkan sözlerini şyle tamamladı.” Bu minibüslerimiz Paşayiğit Caddesi’ni kullanarak belediyenin içindeki duraklarına gidiyor. Orada yoğun bir trafik oluşuyor ve tehlikeli durum arz ediyor. Buna da dikkati çekmek ve çözüm bulunmasını istiyorum. Bu yola da bir alternatif yol bulmamız gerekiyor. Bu konuyu da sayın belediye başkanımıza ilettim, kendisi meydan projesinden sonra buna bir çözüm bulacağız dedi.”