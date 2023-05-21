Mahmut Arıkan mazbatasını aldı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP listesinden seçime girerek milletvekili seçilen Mahmut Arıkan düzenlenen törenle mazbatasını aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Verimli bir süreç yaşadıklarını aktaran CHP Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan, "Kayseri'de siyasete bu güne kadar olan ama eksik olduğunu düşündüğümüz sevgiyi getirme gayreti gösterdik. Bundan dolayı Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi partinin yöneticilerine, seçmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Şehrimiz, ülkemiz kutuplaşmadan çok yoruldu. Hep şunu söyledik; 'hiçbir zaman geren tarafta olmayacağız' dedik. Bununla alakalı da güzel bir süreç yönettik tüm arkadaşlarımızla beraber. Seçmenlerimiz de bize teveccüh ettiler, 3 arkadaşımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiler. 20 arkadaşımızın tümü de bu görevi yapmaya en layık olan arkadaşımızdı. Hakikaten sıralamaya bakmadan yan yana durarak bir gayret içerisinde olduk. Bugüne kadar farklı kulvarlarda şehrimize hizmet ettik. Bugünden sonra da bu şehrin vekili olarak hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Kutuplaştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız, ayrıştırıcı olmayacağız, kucaklayıcı olacağız" dedi.