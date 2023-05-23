Mahmut Arıkan'ın ilk ziyareti deprem bölgesine

Mahmut Arıkan ilk ziyaretini deprem bölgesine yaptı. Millet ittifakının iktidarında yapılacakları tek tek sıralayan Arıkan önemli bilgiler verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük deprem yaşadık. Önceliğimiz depremlerin yaralarını sarmak ve bölgeyi daha güçlü bir biçimde ayağa kaldırmak oldu. Şimdi işimiz deprem riski yüksek bölgelerimiz ve illerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’yi depreme dayanıklı hale getirmek şeklinde olacak. Millet ittifakı gelince bunların yapılacağının garantisini veriyoruz. Sadece bunlar değil. Çok fazla icraatımız olacak. Bunlardan bazılarını kısaca söylemek isterim. Burada yapılması gereken ilk iş barınmayı sağlamaktır. Deprem konutları para talep edilmeden depremden etkilenen vatandaşlarımıza verilecek. Burada rantın önüne geçerek ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılması sağlanacak. Müstakil olarak evini yaptırmak isteyenlere gerekli destek verilecek. Şayet binalarda hasar var ise ve güçlendirme ile sorun giderilebilecek durumda ise bu konuda da finansman oluşturulacak. Barınma sorununu çözerken bununla birlikte farklı işlere de imza atacağız. Araç alımlarında ÖTV’den muafiyet getireceğiz. Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarını sileceğiz. Kamuya ait tüm alacakları yıl sonuna kadar durduracağız.” şeklinde konuştu.

CHP, Gelecek, Deva ve İYİ Parti il başkanlıkları ziyaretinin ardından Saadet Partisi Aşevi’ni ziyaret eden Mahmut Arıkan, “Bölgenin rehabilitasyonuna acilen başlanarak şehirlerin eski halinden de ileride bir noktaya gelmesini sağlayacağız. Japonya’ya bakarak afetten nasıl etkilenmediklerini konuşmak yerine bizim ülkemizde nasıl yapılar planlandığını ve uygulandığını görmenin vakti geldi.” açıklamasında bulundu. Arıkan, günü il divan toplantısına katılarak tamamladı.