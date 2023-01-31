Mahkumların elektrik faturasına 'mesken' indirimi!

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle cezaevindeki mahkumların özel kullanımları için ödedikleri elektrik faturasının ticarethane yerine mesken tarifesi üzerinden ödenmesi kararlaştırıldı.

Adaler Bakanlığı'nca hazırlanan söz konusu yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

GİYİM EŞYASI SAYISI ARTIRILDI

Değişiklikle birlikte hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumlarında bulundurabilecekleri giyim eşyası sayısı arttırıldı.

Yönetmelikte “Birer adet palto, manto ve mont, iki adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka, dört adet pantolon ve/veya etek, bayan için iki adet elbise, bir takım eşofman, dört adet gömlek, iki adet kazak, iki takım pijama, bir spor ayakkabısı, bir kışlık ayakkabı, bir iskarpin, üç adet tişört, iki adet kravat, bir adet kemer, gerektiği kadar iç çamaşırı, çorap, bir terlik, havlu ve bir bornoz ile” ibaresi “üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü, fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört, kravat,” şeklinde değiştirildi.

ELEKTRİK GİDERLERİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı tarafından, bunların dışında kendi talepleri ile kullandıkları elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise hükümlü ve tutuklular tarafından karşılanıyordu. Yine değişiklikle ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların ticarethane statüsünde elektrik faturası ödemesi uygulamasına son verilerek ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesinden faydalandırılmasına imkân sağlandı.

Ceza infaz kurumlarında hassas gruplar içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılarak tüm elektrik giderlerinin ceza infaz kurumu bütçesinden karşılanacağı düzenlendi.

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.