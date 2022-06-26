Mahkeme Validebağ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi’ne Validebağ Korusu’na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Validebağ Korusu’na hafriyat dökmesi nedeniyle Üsküdar Belediyesi’ne 270 bin lira para cezası kesmişti. Büyükşehir'in uyguladığı para cezasını mahkemeye taşıyan Üsküdar Belediyesi’nin açtığı dava, İstanbul 7.İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyuran İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, “Validebağ’da, Eylül 2021’de, kaçak hafriyat toprağı dökülmesine karşın tespit ve ceza işlemi yapmıştık. İlçe belediyesinin İBB’ye açmış olduğu davada, mahkeme haklılığımızı teyit ederek davayı reddetti. Sözün özü, Koru’ya ekolojik dengeyi bozacak, izinsiz müdahale edilemez!” dedi.

MAHKEME: KARAR TAMAMEN HUKUKİ

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Belediyesi’ne kestiği cezanın hukuki olduğuna karar vererek, ilçe belediyesinin itirazını reddetti.

Dava sonucuyla ilgili İstanbul İdare 7.Mahkemesi karar tutanağında şu ifadelere yer verdi:

“ Validebağ korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldığından, davacı tarafından yukarda belirtilen alana izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi 21 Eylül 2021 tarihinde Üsküdar belediyesi, doğal sit alanı olan Validebağ Korusu’na iş makineleri ile girerek, bölgeye kum ve hafriyat döktü. Yurttaşların tepki gösterdiği bu gelişmenin ardından birçok vatandaş bölgede nöbet tutmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, Üsküdar Belediyesi’nin özel sit alanına hafriyat dökmesine karşı 270 bin lira para cezası kesti. Üsküdar Belediyesi, söz konusu cezaya itiraz ederek, İBB’ye dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul İdare 7. Mahkeme İBB’nin Üsküdar Belediyesi’ne kestiği idari para cezasını tamamen hukuki bularak, Üsküdar Belediyesinin cezaya itiraz talebini reddetti.