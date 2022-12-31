Mahallelere Yıldırım ziyaret

Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirip ilçe sakinleri ile bir araya gelmeye büyük önem veriyor.BURSA ( İGFA) - Saha ziyaretleri kapsamında Gökdere Mahallesi esnafıyla bir araya gelen Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, onlardan gelen istek ve önerileri dinleyip notlarını aldı. Yılmaz, gerçekleştirmeyi düşündükleri Gökdere Pazar Yeri projesinin detaylarını da bölge esnafıyla paylaşıp değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut pazar alanını projelendirip kullanışlı ve modern fonksiyonlar ekleyerek Yıldırımlı vatandaşlar için kaliteli alışveriş ortamları oluşturmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak esnaf ve hemşehrilerimizin Yıldırım’da hizmetin en güzelini alması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her projede hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İlçemizde en çok kullanılan pazarlardan biri olan Gökdere pazarı Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi birçok mahalle tarafından kullanılıyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında Gökdere Pazar Alanı’nı sil baştan yeniliyoruz. 18 bin 160 metrekarelik alan üzerinde bulunan pazarın ihale sürecinin ardından yenilemesini gerçekleştireceğiz. Yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark bulunacak Gökdere Pazar Alanı açıldığında ilçeye değer katacak” dedi.