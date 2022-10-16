Maden şehitleri ve yaralılara sosyal yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında şehit olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara da 25 bin lira sosyal yardım yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardıma ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bartın'da meydana gelen maden kazasının ardından tüm desteklerin sağlandığını belirten Bakan Yanık, maden şehitlerinin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlara da 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Bakan Yanık, ayrıca, 123 uzman ve 3 mobil sosyal hizmet aracıyla ilk andan bu yana bölgede olduklarını vurguladı.