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Maden ocaklarıyla tahrip olan doğada Bursa enerji üretilecek

GÜNDEM 12.11.2023, 16:46
Maden ocaklarıyla tahrip olan doğada Bursa enerji üretilecek

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkiinde etrafı tamamen maden ocaklarıyla çevrili alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisinde, yaklaşık 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak seviyede elektrik enerjisi üretilecekBURSA (İGFA) - İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan enerji ihtiyacını ‘su ve güneş gibi doğal kaynaklar yanında’ evsel katı atıklardan karşılayarak, örnek bir çalışmaya imza atıyor.

17 ilçesindeki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Büyükşehir Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları hammadde gibi kullanıp ekonomiye kazandırıyor. Atıklardan enerji üretiminin sağlandığı Yenikent Katı Atık Depolama Sahası ve Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisinde geçtiğimiz yıl 110 milyon 60 bin 102 kilovat elektrik enerjisi üretilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında bulunan tesislerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını buralardan karşılandı.

ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Bursa’da üretilen günlük toplam 3 bin 700 ton evsel katı atığın büyük bir bölümünün depolandığı Hamitler’deki Yenikent Sahası’nın ekonomik ömrünü doldurmaya başlaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların enerji üretimiyle ekonomiye kazandırıldığı tamamen kapalı sistem olan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisinin bir benzerini batı bölgesine kazandırmak için çalışmalara başlandı.

Tesisin yapılmasına uygun en doğru yerin belirlenmesi için Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde alanında uzman akademisyenlerle yer tespit çalışmaları yapıldı. Hazırlanan her iki raporda da Kayapa Kuruçeşme mevkii, en uygun alan olarak belirlendi. Etrafı taş ocaklarıyla çevrili bu alanla ilgili ÇED raporu da alırken, en yakın yerleşim birimine 1,5 kilometre uzaklıkta yapılacak tesise gelen nakil araçlarının vatandaşları rahatsız etmemesi için alternatif bir yol çalışması için de düğmeye basıldı.

ÇÖPLÜK DEĞİL, ENTEGRE TESİS YAPIYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanki ‘bölgeye atıkların bırakılacağı vahşi bir çöp depolama sahası yapılacakmış’ gibi bölge sakinlerinin kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmesine tepki gösterdi. Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Sanki oturmuşuz, 3 günde hazırlamışız gibi bir algıyla bölge halkı yanlış yönlendiriliyor. Süreç 2014’te başlatıldı ama son 4 – 4,5 yıldır çok detaylı çalışıyoruz. Hamitler SOS veriyor. Çevresinde 11-12 mahalle ve 400 bin civarı nüfus var. Türkiye’deki en iddialı projelerden biri olacak. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes ‘Allah razı olsun’ diyecek. Bölgedeki 6-7 taş ocağına ses çıkarmayanların bu yaklaşımları abesle iştigal. Los Angeles’te şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa’da şehir merkezinde entegre tesisler var. Yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalarda tüm uzmanların ortak kanaati burası. Bir ilçeye yapılmış tesis olarak düşünmeyin, bu Bursa’nın tesisidir. Ayrıca bu çöp değil, hammaddedir. Burada değerlendirip, ekonomiye kazandırılacak. Yeşilden, çevreden, geri dönüşümden bahsediyorsak altını dolduracak hamleler yapmak lazım. Bu vizyon bir projedir, bir ufuktur. Bu görevler bir gün bitecek ve burada yaşayacağım. Bu şehrin sokaklarında dolaşacağım. Göğsümü gere gere dolaşacağım, harika bir işe imza atmışız diye övünerek dolaşacağım bir projedir. Hamasi nutuklarla çevrecilik olmaz. Böyle vizyon projeler yapacaksınız. Bizi hayırla yad edecekleri bir proje olacak” dedi.

Yapılacak tesisin Avrupa’da 570 tane örneği bulunuyor. Su kaynaklarına, rüzgar durumuna ve bulunduğu konuma göre 31 kriterde sınavı geçen tesis, tamamen kapalı alanlardan oluşacağı için koku problemi de yaşanmayacak. 30 yıl hizmet verecek ve 100 bin konutun tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretilecek tesis, iddiaların aksine tam bir çevre projesi. Elektrik enerjisi üretilmesinin yanında tesiste oluşacak atık ısıyla, bölgeye kurulacak seralar ısıtılacak ve seracılıkla ekonomiye ayrı bir değer katılacak.

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