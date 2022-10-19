Maden kazasındaki iddialar 'Dezenformasyon Bülteni'nde yer aldı

İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Dezenformayon Bülteni'nin ikinci sayısı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın Ekim ayı itibariyle başladığı "Dezenformasyon Bülteni'nde ikinci sayı yayımlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin haberlere yer verilen bültende, haftanın yalan haberleri olarak; "Sayıştay Raporlarındaki Öneriler Dikkate Alınmadı İddiası", "Soma ve Ermenek Kazalarından Sonra Gerekli İyileştirmeler Yapılmadı İddiası" ve "Kurum Degaj Yönergesi Uygulanmadı İddiası" haberlerine vurgu yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen kazaya ilişkin, “Sayıştay raporlarındaki uyarı ve öneriler dikkate alınmadı” iddiasının doğru olmadığının altı çizilen bültende, "Raporda “Solunabilir ve Patlayabilir Tozla Mücadele” başlığı altında yer verilen bilgiler, çarpıtılarak dezenformasyona konu olduğu yer alırken, önceki yıllarda meydana gelen maden kazalarınınardından tedbir ve denetim konusunda gerekli çalışmaların yapılmadığı ve ilerleme kaydedilmediği iddiası doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu bültenin ikinci sayısına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.