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Maden kazalarına karşı VR gözlüklü eğitim

GÜNDEM 28.10.2022, 14:04
Maden kazalarına karşı VR gözlüklü eğitim

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), doğal taş sektöründe maden kazalarını önlemek için VR gözlüklerle eğitim verecek.İZMİR (İGFA) - “Önce İnsan” diyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş sektöründe iş kazalarının önüne geçmek için VR gözlüklerle eğitim verecek.

“Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında verdikleri eğitimler ve workshoplarla doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yükseltilmesini ve farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi sağlamayı amaçladıklarının kaydetti.

Eğitimlere katılan her katılımcı, VR Gözlük kullanarak maden ocağını sanal ortamda görme ve ocaktaki olası risk faktörlerini uzaktan tanımlayarak eğitim alma deneyimi kazanmış olacağını ifade eden Alimoğlu, katılımcılarımıza iş kazalarının önlenmesine yönelik en önemli tedbir olan denetim ve önceden tedbir almayı tüm çalışanlar için basitleştiren bir İSG aplikasyonu olan “Periyodik Değerlendirme Amaçlı Açık Ocak Şevleri Denetleme Formu” mobil uygulama tanıtımı da yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda 2-3 Kasım 2022 tarihlerinde Ege İhracatçı Birlikleri Hizmet Binamızda dördüncüsünü yapacağımız eğitim programının ilk günü işverenlere ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarına, 3 kasımda ise; çalışanlara eğitim verilecek. Kontenjan dahilinde üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

EMİB'in “Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde; VR gözlüklerin kullanıldığı eğitim ve workshopu 8-9 Kasım’da Bilecik’te, 15-16 Kasım’da Denizli’de ve 29-30 Kasım’da Antalya’da devam ettireceği öğrenildi.

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