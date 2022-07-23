Maden ihracatçıları Afyonkarahisar’da buluştu

Maden ihracatçıları mermer üretim ve ihracatının başkenti Afyonkarahisar'da toplandı.AFYON (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği, Genel Kurul sonrasında İzmir dışında ilk Doğal Taş Sektörel Değerlendirme Toplantısını Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurduseven’in gerçekleştirdiği açılış konuşmaları sonrası sektörel sivil toplum kuruluşları, İhracatçı Birlikleri yönetimleri ve ilgili Bakanlık temsilcileri ile gerçekleştirilen iki ayrı oturumda sektörün sorunları ve olası girişimler, küresel ekonomideki son durum ele alındı.

Toplantıda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Tam 11 isim EMİB kurullarında Afyon’u temsil ediyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizden 2021 yılında 1121 firmamız ihracat yaptı. Bu firmalarımızın 375 tanesi Afyonlu. EMİB’in üyeleri arasında Afyonlu ihracatçılar olarak ilk sırada yer alıyoruz. Birliğimiz 2022 yılının ilk yarısında 403 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 111 milyon dolarlık kısmını Afyonlu ihracatçılarımız gerçekleştirdi. EMİB’in doğal taş ihracatından Afyon yüzde 27,5 pay aldı. Afyon’un 111 milyon dolarlık doğal taş ihracatının 93 milyon dolarlık büyük dilimi işlenmiş ürün ihracatı oldu.” dedi.