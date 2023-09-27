Maddi hasarlı araç kazalarında sigorta şirketlerine dikkat!

Araç sayısı günden güne artıyor. Kimi zaman trafik yoğunluğu yüzünden kimi zaman ise kural tanımayan sürücüler yüzünden trafik kazaları meydana geliyor. Peki maddi hasarlı kazalardan sonra hangi prosedürleri uygulamak gerekiyor?Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Avukat Barış Aslan merak edilen soruların cevaplarını Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.

Avukat Aslan, maddi hasarlı kazanın ardından ilk olarak fotoğraf ve video çekilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kişiler maddi hasarlı bir trafik kazası yaptığında öncelikle olay yerinin fotoğraf ve videosunu çekmeliler ve aralarında tutanak tutmaları gerekir" diyen Aslan, "İlgili kolluk birimi karışmaz, taraflar kendi aralarında düzenlediği bir tutanak ile olay neticelendirilir. Burada dikkat edilmesi gereken, kaza tespit tutanağının nasıl doldurulacağıdır. Metin kısmı düzgünce yazılmalı ve kazayı anlatır şekilde kroki ile düzgünce çizilmeli. Araç sahibi ve araçların sigorta şirketi bilgileri düzgünce yazılmalı. Orada yazılan yanlış bir bilgi mağdur olan kişinin haklarını daha geç elde edilebilmesini sebebiyet verebilir çünkü kişi bilgisi veya sigorta şirketi bilgisi hatalı ise ödemeyeceği için burada bir zaman kaybı söz konusu olabili" diye konuştu.

“SİGORTA ŞİRKETİNİN ANLAŞMALI OLDUĞU SERVİSE YAPTIRMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ”

"Maddi hasarlı kazaların ardından kişi aracını, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servise yaptırmak zorunda değil" diyen Aslan, “Kişi aracını istediği serviste tamir ettirebilir. Birçok sigorta şirketi bu konuda ‘Anlaşmalı servise gitmeniz gerekir’ diyebilir fakat bu zorunlu değil, siz aracınızı yetkili serviste, sigortanın anlaşmalı olduğu serviste veya kendi güvendiğiniz bir servise götürebilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan belgeler, kaza tespit tutanağı, tarafların ehliyetleri, ruhsatları, karşı taraf aracının sigorta poliçesi ve kaza fotoğrafları yeterli olur. Bu belgelerle servise gittiğinizde orada bir hasar dosyası açılır bir eksper atanır ve sigorta şirketi tarafından hasar tespiti yapılır. Bu eksper raporu doğrultusunda aracın onarımı gerçekleşir.” diye konuştu.

https://youtu.be/I-QeSGWkSR8

TRAFİK KAZASINDA ARAÇ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kaza sonrası araç sahiplerinin birçok hak talep edebileceğine dikkat çeken Avukat Barış Aslan şu ifadeleri kullandı:

“Trafik kazası geçiren kişi, değer kaybı tazminatı, hasar kaybı tazminatı ve şartları var ise manevi tazminat ve mahrumiyet tazminatı talep edebilir. Sigorta şirketi bu tazminat türlerinden değer kaybı ve hasar farkı tazminatından sorumludur. Kişilerin bu tazminatı alabilmek için ilgililere başvurmaları gerekir. Başvuru neticesi alınamaz ise dava yoluna gidilebilir. Aracın onarımının uzun sürmesi ve tazminatların süresinde ödenmemesi veya az ödenmesi en çok karşılaşılan problemlerdir. Bunun dışında trafik kazası neticesinde kişileri en çok rahatsız eden konulardan biri de hasar bürolarının kişileri sürekli olarak aramaları, kaza ile ilgili birtakım hakları olduğunu söyleyerek onları rahatsız etmesidir. Bu tür durumlarda araç sahipleri kaza yaptıktan sonra bu bahsettiğimiz süreçlerin tümünü kendileri de takip edebilirler ancak burada usül çok önemli olduğu için bu sürecin bir avukatla takip edilmesi oldukça önemlidir.”