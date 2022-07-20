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Macera Bursa ziyaretçileri büyülüyor

GÜNDEM 20.07.2022, 16:27
Macera Bursa ziyaretçileri büyülüyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından ilçenin modern yapılaşması ile dikkat çeken gelişim bölgesi Hamitler’de inşa edilen Macera Bursa, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2014 yılında Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın açıkladığı 16 vizyon projeden biri olan Macera Bursa, kendisini ziyaret eden konuklarından büyük beğeni alıyor.

Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Bursa, adrenalin tutkunları için zipline,  zip coaster ve tırmanma duvarı gibi 19 farklı oyun etabının yanı sıra, eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, yürüyüş yolları, çiçek bahçesi ve tematik parkı ile Bursa’nın yeni cazibe merkezi olmaya aday.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın davetlisi olarak Bursa’nın yeni yaşam merkezini ziyaret eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Macera Bursa’nın donatı alanları ve farklı destinasyonları ile Bursa’yı karşıdan seyredebilme imkanı sunan çok güzel bir teras park olarak nitelendirdi.

34 FARKLI TÜRDE 233 BİN ÇİÇEK BULUNUYOR  

Açılacak olan Macera Bursa ile birlikte şehrin yeni bir soluk kazanacağını belirten Başkan Dündar, “Macera Bursa, Osmangazi’nin yeni gelişim bölgesi Hamitler Mahallemizde, 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz müstesna bir tesis oldu. İçerisinde, gençlerimiz için 19 farklı oyun etabına sahip bir adrenalin park, küçük çocuklarımız için oyun grupları, yürüyüş parkurları, kafeteryası, 6 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz, içerisinde 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu devasa bir çiçek bahçesi. Bunların dışında Bursa’nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü ve Somuncu Baba Fırını, Hacivat-Karagöz, zürafa, sincap, kuğu gibi 20 farklı figürün bulunduğu bir tematik park. Gecesi ve gündüzü ile vatandaşlarımıza çok farklı bir hizmet sunan tesisimiz, aynı zamanda bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Macera Bursa’da sayın valimiz, bakanımız ve komutanımızı ağırladık. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. Çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu da bizleri çok mutlu etti. Macera Bursa, Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

VALİ CANBOLAT: “BURSA’DA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL PARKLARDAN BİRİ OLMUŞ”         

Bursa’ya yeni bir heyecan katacak Macera Bursa’yla ilgili düşüncelerini paylaşan Bursa Valisi Yakup Canbolat da tesisin Bursa’da gördüğü en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi.

Vali Canbolat, şu ana kadar Bursa’da gördüğüm en güzel parklardan biri olduğunu belirterek, "Donatı alanlarıyla, farklı destinasyonları ve kurgulanma biçimi ile Macera Bursa’yı çok beğendim. Bursa’yı karşıdan seyredebilecek çok güzel bir teras park olmuş. Sadece Macera Park olarak değil, çiçek bahçeleri, çeşitli hayvan heykelleri ve tematik parkıyla da çok güzel bir tesis olmuş. Bursalı vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekleri tesis, Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Açılışa hazırlanan Macera Bursa’yı ziyaret eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, 2019 yılında temeli atılan tesisin bulunduğu alanın, o günlerde adeta çöküntü alanı olduğunu, bugün ise çok müstesna bir yapıyla karşılaştığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Macera Bursa, Bursa’nın gezilip görülebilecek yerlerinden biri olmuş. Adı üzerinde macera park. Bir taraftan gençlerin, adrenalin tutkunlarının enerjilerini atabilecekleri eğlence merkezi, diğer taraftan özgün yapısıyla ziyaretçilerine huzur veren çok güzel bir yer olmuş" dedi.

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