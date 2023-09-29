MABEM öğrencilerine MABEM Kart müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla 17 ilçede hizmete aldığı MABEM eğitim kurumları, başarılarıyla tüm Manisa’nın gururu olurken; bu başarıların artarak devam etmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden MABEM öğrencilerine önemli bir destek ve yenilik daha geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM eğitim kurumları, yenilikçi uygulamaları ile öğrencilerin başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Limit Yayınları işbirliğinde hazırlanan ve yakın zamanda öğrencilerin kullanımına açılacak olan MABEM Kart Projesinin son durumunu görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kahraman Karabacak, Halk Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, Basın Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz ve Limit Yayınları yetkilileri katıldı. Toplantıda, MABEM Kart’ın online ortamda işleyişi, öğrencilere yönelik avantaj ve fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirecekleri MABEM Kart uygulaması hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Bilgi, teknoloji ve internetin eğitim ve öğretim hayatındaki katkısının farkında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, MABEM öğrencileri için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. MABEM Kart Projesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi eğitim kurumlarında halen devam etmekte olan klasik eğitim sistemine ek olarak dijital anlamda ciddi destekte bulunacak. 4 farklı yayından ve 8 farklı kaynak grubundan beslenen MABEM Kart içerisinde; konu anlatım kitapları, soru bankaları, paragraf kitapları, kamp kitapları, Z Kitap formatında sunuluyor. Aynı zamanda online deneme sınavları ile öğrencinin istediği her an kendini denemesini ve ilerlemesini takip edebilmesini sağlıyor. MABEM Kart sayesinde öğrenci ekstra kaynak almak zorunda kalmadan yüzlerce kaynak kitap, milyonlarca soru havuzuna ve videolu çözüme ulaşırken, bu sistemi 5’inci sınıf öğrencilerinden 12 sınıf öğrencilerinin de dahil olduğu tüm ara sınıf MABEM öğrencilerinin kullanımına sunacağız. Ayrıca LGS-TYT-AYT gruplarının sınav stresini atması ve daha iyi motive olması için bir takım etkinliklerde sürpriz olarak kartın içerisinde yer alacak. Öğrencilerimiz mabemkart.com web sitesine giriş yaptıktan sonra, MABEM Kart üzerindeki kod ile kayıt olacak ve tüm hizmetlere erişebilecekler. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve destekleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Cumhuriyetin 100’üncü yılında çocuklarımızın başarısını arttırmak için MABEM Kart ile güzel bir armağan vermiş olacak. MABEM Kart Projesini duyan öğrencilerimizin de heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olacaklarını tahmin ediyorum, projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.