MAAS Platformu'nda da Konya pilot oldu

TRKART’ın Ardından MAAS Platformu da ilk kez Konya’da uygulanacakKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Teknoloji A.Ş arasında Türkiye’de ilk olacak “Hizmet Olarak Hareketlilik Projesi” kapsamında Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.

Farklı şehirlerde toplu ulaşım araçlarına tek bir ödeme yöntemiyle erişmeyi sağlayan TRKart sisteminde pilot şehir olan Konya; şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma hizmetlerinin yolculuk deneyimini son kullanıcılara tek bir dijital kanal üzerinden ulaştıran MAAS Platformunda da pilot şehir oldu.

İmza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla tüm dünyaya örnek olan projeleri ardı ardına hayata geçirirken akıllı şehircilik uygulamalarıyla da şehrin yarınlarının daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

TÜRKİYE KART UYGULAMASI DA İLK KEZ KONYA’DA UYGULANACAK

Başkan Altay, “Bu projeyle Konya olarak akıllı ulaşımda vizyonumuzu daha da genişletmiş olacağız” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “MAAS bugün ulaştırma sektörünün ilgilendiği en büyük trend olma yolunda ilerliyor. Dünyanın dört bir yanındaki birçok şehrinde MAAS modelleri ve girişimleri denenmeye başlandı. Biz de Konya’yı dünyadaki en iyi uygulamalardan biri haline getirebilmek için çalışıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, çeşitli ulaşım modlarının tek birleşik sistem halinde entegre olduğu, ulaşımı daha verimli, rahat ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan kavram olarak da tanımlayabilecek MAAS’ın, insanların toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli scooter gibi farklı taşıma seçeneklerini bir arada kullanmalarına olanak sağladığını söyledi. Sayan, ayrıca kişisel araç sahiplerinin trafik sıkışıklığını, trafikte geçirilen süreyi, ulaşım maliyetlerini ve her şeyden de önemlisi çevre kirliliğini azaltmayı vadettiğini ifade etti.