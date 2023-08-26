Lütfü Savaş'tan 'yıkım' tepkisi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi’nin ardından Hatay’ın son durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay’da gerçekleştirilen yıkım ve ayrıştırma çalışmalarının çok özensiz, gelişigüzel bir şekilde yapıldığını ve altyapıya zarar verdiğini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ Hatay’da bundan sonra ne olursa olsun zihniyetiyle çalışıyorlar. Bu gidişle Hatay’daki altyapıyı bitirip öyle gidecekler.

Antakya ve Defne’de altyapı sıkıntımız kalmamıştı. İçme suyundan kanalizasyona kadar birçok sorunumuzu halletmiştik. Dikkatsiz ve özensiz çalışma zihniyetiyle altyapımızı mahvediyorlar. İş makineleri her tarafta dikkatsizce kullanılıyor. Hatay’ı yıkmaya mı yıkılan binalarımızı mı temizlemeye gelmişler? Bunun sorumluluğu AFAD’a ait. Ben AFAD’ın denetlendiğini düşünmüyorum “ dedi.