Lütfü Savaş'tan Noel mesajı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Noel Bayramı dolayı mesaj yayımladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın bir aradalık kültürüne dikkat çektiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aynı gökyüzü altında sevgi, barış ve kardeşlik paydalarında buluşan bizler için bayramlarımız yılın en önemli zaman dilimleridir. İnançlarımız gereği derin köklerle bağlandığımız bu özel anlar bizi biz yapar. Bu anları bir arada yaşamak şehrimizin en güzel, en güçlü ve en anlamlı yönüdür. Bu şehirde doğan her birey bu kültürle büyür ve nereye giderse gitsin bu bağı kalbinde taşır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hrıstiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı’nı coşkuyla karşılıyoruz. Başta Hristiyan hemşehrilerim olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, bu anlamlı günün barışa, huzura ve sağlıklı günlere vesile olmasını dilerim.”