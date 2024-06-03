LPG'ye indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden otogaz (LPG) grubuna 4 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre otogaz grubunda Salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Şu an için akaryakıt istasyonlarında güncel pompa fiyatları ortalama olarak otogazın litresi 20,69 TL, motorin 41,34 TL, benzin ise 42,48 TL'den satılıyor.