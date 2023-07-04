LPG'de indirim beklentisi

Benzine bugün gelen 2,11 liralık zam sonrasında bir başka akaryakıt ürününe bu geceden itibaren gelecek indirim araç sürücülerini sevindirdi. Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 55 ile 70 kuruş arasında indirim bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt gruplarından benzine bugün gelen 2,11 TL'lik zam sonrasında bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) indirim bekleniyor haberi LPG'li araç sürücülerini sevindirdi.

Benzine gelen bugünkü zam sonrasında litre fiyatları yeniden 26 liranın üzerine yükseldi.

Hatırlanacağı gibi, Kurban Bayramı öncesi kurlardaki yükseliş ile LPG (otogaz) fiyatları için 66 kuruşluk zam tabelalara yansıtılmıştı.

Sektör temsilcilerinin alınan bilgiye göre ürün fiyatlarındaki gerileme dolayısıyla otogaz fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 55 ile 70 kuruş arası indirim beklendiğin kaydedildi.

Şu anda akaryakıt istasyonlarından ortalama olarak benzinin litre fiyatı 26,17 TL, motorin 23,90 TL, LPG İse 11,33 TL'den satılıyor.