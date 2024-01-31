LÖSEV’den tüm çocuklara doğal mandalina

“Lösemi ve kanser tedavi edilebildiği gibi önlenebilen de bir hastalıktır” diyen LÖSEV topluma örnek çalışmalarına devam ediyor. LÖSEV Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliği’nde doğal tarım yöntemleriyle yetiştirilen, doğal mandalinalar Lösemili Çocuklar gibi köy okullarına da ulaştırılarak bütün çocukların hak ettiği sağlıklı beslenme onlarla buluşturuluyor.ANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Çığ gibi artan lösemi ve kanser hastalıklarının nedenlerinden birisinin de kanserojen dolu sağlıksız beslenmenin olduğunun altını çizen vakıf, yurt genelinde doğal gıdaya dikkat çekmek için mandalina dağıtıyor. Kansersiz bir gelecek için katkısız, doğal ve sağlıklı gıdaların üretilebileceğine dikkat çeken LÖSEV “Yurdumun Köy Okullarına İyilik Düştü” projesi ile sadece Lösemili Çocuklara değil köy okullarındaki çocukları da c vitamini deposu doğal mandalina ile buluşturuyor. Lösemili Çocuklara sunduğu ücretsiz tedavi, nakdi, ayni ve sosyal yardımlarla onlara hayat veren LÖSEV lösemi ve kanserin önüne geçmek için de doğal gıda üretiyor. Bir LÖSEV kuruluşu olan LSV Dükkân markası ile satışa sunulan doğal sağlıklı gıdaları bir diğer yandan da ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz ulaştırarak ne kanserin ne de yoksulluğun kader olmadığını kanıtlıyor.

YURDUMUN KÖY OKULLARINA İYİLİK DÜŞTÜ

LÖSEV’e kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan mandalinalar ayrıca tüm Türkiye’deki ihtiyaçlı bölge okullarına da ücretsiz gönderiliyor. Erzincan’dan Ankara’nın uzak ilçelerine, Kars’tan İzmir’deki köylere, ülkenin dört bir yanındaki köy okullarına iyilik mandalinaları iletiliyor. LÖSEV’in ilkokullardan liselere kadar hem gönüllülük hem de kanser hakkında farkındalık yaratma projesi “LÖSEV İncileri” ekibi tarafından okullara ulaştırılan taze mandalinalarla birlikte öğrenciler ve öğretmenlere kanserden korunma yolları hakkında bilgilendirmelerin içerildiği seminerler verilerek farkındalık küçük yaşlardan yeşertiliyor.

LÖSEV İNCİLERİ

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuk ve gençlerde sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesini sağlamak amacıyla yürütülen LÖSEV İncileri Projesi ile öğrencilere, velilere ve eğitimcilere LÖSEV’i tanıtırken ilgilerini katkıya dönüştürüp uzun vadede bilinçli, topluma duyarlı gönüllüler kazandırmaya çalışılıyor. Bu farkındalıklardan biri de geleceğimiz olan çocukları sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, hastalıklardan korunma yolları hakkında bilinçlendirmek hedeflenmektedir.

LÖSEV İncileri’ne katılmak ve detaylı bilgi almak için

https://www.losev.org.tr/v6/sayfa/losev-incileri-42