LÖSEV'li ailelerden bakanlığa 'ruhsat' çağrısı

LÖSANTE Hastanesi, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara umut olabilmek için halkın bağışları ile inşa edilmiş bir sağlık kuruluşu. Fakat, tam kapasite hizmet verme çabaları, 7 yıldır süregelen Sağlık Bakanlığı’nın tam ruhsat engeliyle karşı karşıya kalıyorANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’na yapılan resmi başvurular, yüz yüze görüşmeler ve Bakanlık denetimlerinde, 100 üzerinden 99.67 gibialınan yüksek kalite puanlarına rağmen, LÖSANTE Hastanesi'nin tam kapasite çalışmasına izin verilmiyor.

LÖSANTE Hastanesi, lösemili ve kanser hastası çocuklara sunulan başarılı hizmete ve tamamen parasız olmasına rağmen, bürokratik engellerle karşılaşıyor.

7 yıldır süregelen ruhsat engeli, bu başarıları dahaçok çocuğa ulaştırmanın önünde büyük bir engel oluşturuyor.LÖSEV’in ailelerinden gelen tüm taleplere ve yapılan çağırlara rağmen, LÖSANTE Hastanesi’ne 400 yatak kapasitesinden sadece 200 yatağına kullanım izni verilmişti.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER SORUYOR: LÖSANTE HASTANEMİZE NEDEN TAM RUHSAT VERİLMİYOR?

Tedavisi devam eden lösemili çocuklar, iyileşen gençler ve aileleri sosyal medyadan seslerini duyurmak için videolar paylaşmaya başladı.

2 Mart Cumartesi gününden bu yana #LösanteyeTamRuhsat etiketi ile yüzlerce video ve çağrı paylaşıldı. Çocukların ve gençlerin ortak mesajı ise;“LÖSANTE Hastanemize neden tam ruhsat verilmiyor? Daha çok lösemili ve kanser hastası çocuksunulan ücretsiz tedavi hizmetinden yararlansın, kardeşlerimiz de yaşasın.” oldu. Lösemili çocukların ve iyileşmiş gençlerin ebeveynleri ise paylaştıkları videolarda; “Bu zorlu lösemi ve kanser mücadelesinde, kamuoyunun da desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. LÖSANTE Hastanesi için bu engeli birlikte aşmak adına duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz.” dedi.

ENGELLERİ AŞACAĞIZ LÖSEMİ TEDAVİSİNDE YÜZDE 100 BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ

Hatırlanacağı gibi LÖSEV, 8 Kasım 1998’de bir masa, bir sandalye ve kocaman bir yürekle kuruldu. 25 senede on binlerce lösemili çocuğun hayatını kurtardı.

Kurulduğu yıllarda yüzde 20’lerde olan lösemi tedavi bașarısını hastalardan tek kuruș para almadan yüzde 94’e yükselterek, lösemi alanında dünya lideri oldu. LÖSEV’den destek almış, çocuğu LÖSANTE’de tedavi görmüş aileler, “Daha fazla lösemili çocuk ve yetișkin kanser hastasını iyileștirmek, kanser așısını bulmak, hasta çocuklara faydalı olmak ve tüm bunları parasız gerçekleştirmek isteyen bu kurulușa neden engel olunduğu anlayamıyoruz.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Mücadelede kararlı olduğunu dile getiren aileler, paylaşımlarında “ Engelleri aşacağız, tam ruhsatımızı alacağız" ifadelerini kullandı.