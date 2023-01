LÖSEV'den mutlu et paketleri

LÖSEV kanser ile mücadele eden ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri ile destekliyor. Mutlu Et Projesi kapsamında bu yıl yüz bin aileye et yardımı yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

LÖSEV ET DESTEĞİNE KAYSERİ İLE DEVAM EDİYOR

LÖSEV et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV 2023 Kurban Bayramı’na kadar 81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız sürdürüyor. Kayseri Erciyesevler Kapalı Semt Pazarında yapılan et ve et ürünleri yardımında LÖSEV ‘e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. Hasta ve aileleri “LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV ’e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin, Allah razı olsun” dediler.

LÖSEV ’e kayıtlı hasta ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı.

Siz de kanser hastalığının maddi girdabındaysanız www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 arayarak LÖSEV ’e ulaşabilir ve tüm imkânlardan faydalanabilirsiniz.