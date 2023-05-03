Liseli öğrenciler 'sağlıklı yaşam' için yarışacak

Lise öğrencilerinin bağımlılıklara karşı araştırarak, düşünerek ve aktif hareket ederek; farkındalıklarını artırmayı amaçlayan Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın bölge finalleri Diyarbakır’dan başlıyor.ANKARA (İGFA) - Yeşilay’ın T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Münazara ve Hitabet Derneği, Vakıf Katılım Bankası iş birliğinde Türkiye genelinde düzenlediği Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın ikincisinde 10 binden fazla öğrenci; bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak için münazara yeteneklerini sergilerken, 4 bine yakın öğretmen de yarışmada aktif rol alacak.

Turnuvanın ikincisiyle; bu sene de gençler ile her türlü bağımlılık arasına kalın bir duvar örülmesi sağlanacak.

Parlamenter münazara sistemine göre gerçekleştirilen turnuvada düzenlenecek münazaralar ile gençlerin; eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma gibi becerileri pekiştirilecek. Turnuvaya katılan öğrenciler, kendilerine karşılaşmadan kısa bir süre önce verilen konuları tartışarak entelektüel birikimlerini, hitabet yeteneklerini ve tartışma kabiliyetlerini geliştirecek. Lise öğrencilerinin münazara sayesinde eğlenerek öğrenmeleri, verimli faaliyetlere katılmaları ve ileride gelişebilecek bağımlılıkların bugünden önlenerek Yeşilay gönüllülüğünün gençler arasında yaygınlaşması, turnuvanın önemli kazanımları arasında gösteriliyor.

FİNAL ETABI 6 TEMMUZ’DA TAMAMLANACAK

Yeşilay, turnuva kapsamında yurt genelinde münazara tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenledi.

Kamplarda münazara ve hitabet derslerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk gibi alanlarda turnuvada öğrencilerin karşılarına çıkabilecek konularla ilgili dersler verildi.

Yeşilay ders modüllerinde ise genel bağımlılık, sağlıklı yaşam, internetle ilişkili davranışsal bağımlılıklar ve bağımlılığa karşı küresel halk sağlığı politikaları gibi oturumlar düzenlendi.

3 Mayıs’ta Diyarbakır’da başlayacak Turnuvanın final etabı 6 Temmuz’da tamamlanacak.

Final etabı Türkiye’nin 7 bölgesinin ardından Ankara ve İzmir’de ortak olarak düzenlenecek, İstanbul’da sona erecek.

TURNUVA TAKVİMİ ŞÖYLE:

Güneydoğu Anadolu Finali (Diyarbakır): 3 Mayıs

Doğu Anadolu Bölge Finali (Erzurum): 5 Mayıs

İç Anadolu Bölge Finali (Konya): 9 Mayıs

Ege Bölge Finali (Manisa): 11 Mayıs

Akdeniz Bölge Finali (Adana): 23 Mayıs

Ankara-İzmir Finali (İzmir): 25 Mayıs

Marmara Bölge Finali (Bursa): 15 Haziran

İstanbul Bölge Şampiyonası ve Finali (İstanbul): 20 Haziran

Türkiye Final Şampiyonası (İstanbul): 5-6 Temmuz