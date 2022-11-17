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Liselerin döner sermayeleri yüzde 200 arttı

GÜNDEM 17.11.2022, 10:42
Liselerin döner sermayeleri yüzde 200 arttı

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmeleri 10 ayda gelirini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 200 oranında arttırdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelirini en fazla arttıran ilk 5 il ile ilk 3 okulu açıkladı. 4. sırada yer alan Bursa'da, Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'de gelirini arttıran ikinci okul oldu.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini söyledi.
 
Meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinde önemli ölçüde artış sağlandığını belirten Özer, "Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk on aylık geliri 558 milyon 231 bin lira iken bu miktarda yüzde 196, yaklaşık yüzde 200 oranında artış kaydedilerek 2022 yılının ilk on aylık gelir toplamları, 1 milyar 651 milyon liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1 buçuk milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı ancak 2022 yılının ilk on ayında hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini şimdiden aştık. Bu vesileyle emeği geçen il ve ilçe millî eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK BEŞ İL

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 ve 2022 yılındaki ilk on aylık dönemde en fazla gelir getiren ilk beş ilin elde ettiği gelirle ilgili de bilgi veren Bakan Özer, "İstanbul, 2021 yılında 78 milyon 711 bin lira olan gelirini bugün itibarıyla 184 milyon 321 bine; Ankara, 49 milyon 882 bin liralık gelirini 162 milyon 568 bin liraya yükseltti. Gelirini 141 milyon 142 bin liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 112 milyon 315 bin lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 76 milyon 274 bin liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı." dedi.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK ÜÇ OKUL

Bakan Özer, 2022 yılının ilk on aylık dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç okulun ise sırasıyla Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

 
Öte yandan 2022 yılının ilk on aylık dönemde en fazla gelir elden eden ilk üç okul; bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, metalürji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri alanlarında üretim yaptı.

Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş alanda ise sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, metal teknolojisi ile kimya teknolojisi alanları yer alıyor.

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