Liselerde bilim uygulamaları 7 ilde başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı; bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda akademik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerin konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi bilimsel toplantılar düzenlemelerine imkan sağlayacak yeni bir program hayata geçireceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu Liselerde Bilim Uygulamaları Programına ilişkin uygulama kılavuzunu tüm illere gönderdi.

Kılavuza göre program, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak.

Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak.

Programa, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım ve katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra üniversitelerle de iş birliği yapılacak.

İllerde liselerde öğrenciler gruplar oluşturarak; fen bilimleri, matematik ve teknoloji/sosyal bilimler alanlarında konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek.

Toplantılar öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında "Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Ekolojik Denge, Elektrikli Araçlar, E-Ticaret, Geleceğin Teknolojileri, Genetik ve Biyoteknoloji, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti, Organik Tarım" gibi 100'ü aşkın alanda yapılabilecek.

Okul ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program kapsamında konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenleneceği belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirileceğini söyledi.