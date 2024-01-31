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Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışı tamamen yasaklandı
GÜNDEM 31.01.2024, 09:11
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca alınan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.
Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.
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