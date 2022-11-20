Limanlarımıza 10 ayda 907 kruvaziyer gemi yanaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907'ye ulaştığını, toplam 918 bin 484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı. Kruvaziyer turizmde hareketliliğin devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, gelen turist sayısında da ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.
2021 yılının 10 aylık döneminde 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcunun Türkiyeye geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, bu yılın aynı döneminde kruvaziyer gemi sayının 17 kattan fazla artarak 907'ye yükseldiğini bildirdi. Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484'e ulaştığını açıkladı.
Bu yılın sadece Ekim ayında geçen yılın toplamında daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.
YILIN LİMANI SEÇİLEN GALATAPORT, İSTANBUL'UN YENİ GÖZDESİ
Bu yılın ilk 10 ayında 350 gemi ve 456 bin 335 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, yılın limanı seçilen Galataport Limanına aynı dönemde 132 gemi yanaştığını ve 225 bin 907 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını ifade etti.
85 gemi ve 86 bin 455 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanının üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzonun da kruvaziyer turizmin de dikkat çektiğini ifade etti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 10 aylık dönemde Sinopa 10 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanına 3 gemi yanaşırken, 4 bin 729 yolcumuzu ağırladık. Trabzona da 3 gemi ile 4 bin 570 kruvaziyer turistin geldiği belirlendi ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|31
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Boluspor
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Manisa FK
|13
|20
|8. Rizespor
|13
|20
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Bandırmaspor
|12
|18
|11. Adanaspor
|14
|17
|12. Sakaryaspor
|13
|16
|13. Tuzlaspor
|13
|15
|14. Altay
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
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