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Limanlarımıza 10 ayda 907 kruvaziyer gemi yanaştı

GÜNDEM 20.11.2022, 17:08
Limanlarımıza 10 ayda 907 kruvaziyer gemi yanaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907'ye ulaştığını, toplam 918 bin 484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı. Kruvaziyer turizmde hareketliliğin devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, gelen turist sayısında da ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.

2021 yılının 10 aylık döneminde 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcunun Türkiyeye geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, bu yılın aynı döneminde kruvaziyer gemi sayının 17 kattan fazla artarak 907'ye yükseldiğini bildirdi. Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484'e ulaştığını açıkladı.

Bu yılın sadece Ekim ayında geçen yılın toplamında daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.

YILIN LİMANI SEÇİLEN GALATAPORT, İSTANBUL'UN YENİ GÖZDESİ

Bu yılın ilk 10 ayında 350 gemi ve 456 bin 335 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, yılın limanı seçilen Galataport Limanına aynı dönemde 132 gemi yanaştığını ve 225 bin 907 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını ifade etti.

85 gemi ve 86 bin 455 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanının üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzonun da kruvaziyer turizmin de dikkat çektiğini ifade etti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 10 aylık dönemde Sinopa 10 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanına 3 gemi yanaşırken, 4 bin 729 yolcumuzu ağırladık. Trabzona da 3 gemi ile 4 bin 570 kruvaziyer turistin geldiği belirlendi ifadelerini kullandı.

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