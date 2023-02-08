Lidya’nın işaret ettiği bölgelere odaklanıldı

Osmaniye'de depremde yıkılan 8 katlı Palmiye Lojmanları'nda çalışan Manisalı ekipler, arama kurtarma köpeği Lidya’nın işaret ettiği noktalara öncelik vererek, faaliyetlerini sürdürürken, Manisa Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan 15 gönüllü personel de destek veriyor.OSMANİYE (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 şiddetindeki depremin ardından hızla afet bölgesine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Osmaniye’de canla başla çalışıyor.

Ekipler, 7 araç ve 54 personelle çalışmalarını Osmaniye'de sürdürürken, depremde yıkılan 8 katlı Palmiye Sitesi'nde de arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, arama kurtarma köpeği Lidya’nın gösterdiği noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Başkan İnal, Palmiye Sitesi’nde göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, "İnşallah kısa zamanda göçük altındaki kişileri, sağlıklı bir şekilde alırız” dedi.