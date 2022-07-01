Libyalı heyetten Kayseri Valisi'ne ziyaret
Libya’nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misrata’nın Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri ve beraberindeki heyet Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Libya Konsolosluğu’nda görevli diplomat Cem Sucu, Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, iş insanları ve kalabalık bir heyet katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “İlimize hoş geldiniz. Kayseri olarak şehrinizle ve farklı ülke şehirleriyle aramızdaki ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Ziyaretiniz sırasında göreceksiniz ki, Kayseri, tarihi,kültürel, sosyal ve sanayi alanında gelişmiş bir şehir. Bizlerde ziyaretiniz sırasında sizlere her konuda yardımcı olacağız.” dedi
Heyet adına konuşan Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri”de “3 gün boyunca, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Serbest Bölge’de fabrikaları gezerek, yatırımcılarla bir araya geleceğiz ve fabrikalarda incelemelerde
bulunacağız. Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanında gelişmiş bir şehir olduğunu
biliyoruz. Bizlerde buradaki iş insanlarının tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz.” diye konuştu.
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